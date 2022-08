Voor West-Afrikanen is Fa niet wat tussen mi en sol komt, maar wel de naam van het voodoo-orakel dat een directe lijn onderhoudt met goden en voorouders. Die spirituele verzekering dragen de veelkoppige Togo All Stars uit op hun tweede plaat. Bandleider Ekue Leopold Messan zocht steun bij artiesten uit Togo’s buurlanden voor een uitmuntende smeltkroes van voodoofunk en sambajazz met Ghanese highlife en Nigeriaanse afrobeat. Van levenslust barstende blazers in allerlei stijlen en constellaties voeren de boventoon – misschien wilt u de namen van de virtuoos toeterende, uit Benin overgekomen broers Jeremi en Aaron Ahouandjinou mentaal noteren. Verder rolt hier geen enkel ritme uit de speakers dat minder dan rotaanstekelijk is. Vraag-antwoordzang, handgeklap, een orgelsolo in Faaaa: luisteren is bezwijken.

Togo All Stars**** Fa afrobeat Excelsior