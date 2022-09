De grote Julia Roberts komt niet zo vaak meer uit haar kot. En al helemaal niet voor een romantische komedie. Ticket to Paradise lijkt dus een buitenkans. Temeer omdat ze aan George Clooney is gekoppeld, de mannelijke Julia Roberts. In Ocean’s Eleven speelden ze ooit heel goed samen. Maar laat je niet vangen. De met elkaar bevriende filmsterren op leeftijd zijn beet genomen. Er is hun wijsgemaakt dat ze elkaar op een paradijselijke locatie zouden mogen afkatten zoals Hollywoodlegendes Cary Grant en Katharine Hepburn in een spitsvondige screwballkomedie. In de praktijk mogen ze naar elkaar sneren in een bijzonder kleffe, seks- en humorloze romcom die zich verliest in ordinair exotisme. Ze spelen een gescheiden koppel rijke Amerikanen dat elkaar niet kan luchten maar samenspant om te voorkomen dat hun pas afgestudeerde dochter in Bali huwt met een zeeboer die ze amper kent. Ol Parker, regisseur van de musicalsequel Mamma Mia! Here We Go Again, doet zelfs geen poging om het verhaal een beetje spannend of grappig te maken. Hij meent je te kunnen sussen met toeristische plaatjes, een zwempartij tussen dolfijnen en bloopers tijdens de aftiteling. In het paradijs zou je ticket spontaan worden terugbetaald.

Ol Parker met Julia Roberts, George Clooney, Kaitlyn Dever