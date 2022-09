Three Thousand Years of Longing ***

Sprookjes vertellen is wat George Miller al zijn capricieuze carrière lang doet, dus is het niet zo vreemd dat de veteraan achter de Mad Max-franchise plots komt aandraven met een romantische fabel over de kracht van verhalen vertellen. Deze keer dus geen furieuze roadraces met krijgers op vier wielen, wel een koele academica (Tilda Swinton) die een drieduizend jaar oude geest (Idris Elba) tot leven wekt, en bij uitbreiding haar hart en ingedommelde bestaan. Aan exotische personages en kleurrijke decors ontbreekt het niet, soms op en over het kitscherige af. Maar ondanks alle digitaal gepimpte hocus pocus, de zwevende plotlijntjes en het coronaspook dat door de film waart, weet Miller een ziel in zijn sprookje voor volwassenen te stoppen. Het is een avontuur met hart en hersens dat vooral op dialogen drijft, hotelkamers opentrekt tot fantastische landschappen en ondertussen filosofische vragen triggert over liefde, lijden en fantasie. Warrig, campy en frustrerend, maar ook warmhartig, ambitieus en fascinerend.

George Miller met Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Laagum