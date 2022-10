Na alle coronaplaten: de coronaseries? In hun zesdelige dramareeks This England zoomen Michael Winterbottom en Kieron Quirke in op hoe de Britse autoriteiten de eerste pandemiegolf hebben aangepakt. De toenmalige premier Boris Johnson – een rol voor Kenneth Branagh – wilde vlak na zijn verkiezingsoverwinning liever een conservatief langetermijnproject uitrollen, samen met zijn topadviseur Dominic Cummings. Daarnaast verkeerden zijn gedachten bij zijn aanstaande Carrie Symonds, die hun eerste kind verwachtte. Winterbottom toont hoe flamboyant Johnson zich doorheen de coronacrisis probeerde te slaan, zelfs toen hij het virus zelf kreeg en in het ziekenhuis belandde. This England toont ook de drama’s die covid onder de bevolking aanrichtte, en de loden last op de schouders van de zorgverstrekkers. Voor u denkt dat een aap met de juiste pruik op al het halve acteerwerk zou kunnen presteren: Branagh heeft het timbre, de tics en de taal van zijn personage zeer goed bestudeerd.

Vanaf zondag 30/10, Canvas, 22.00, en op VRT MAX