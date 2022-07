theater – Theaterfestival Boulevard

In Birds landen achttien dansers van Ultima Vez op het Wilhelminaplein in Den Bosch en vragen u ten dans. In The NarcoSexuals sluit regisseur Dries Verhoeven zeven performers zes uur lang op in een flat, waar ze naar seks en drugs snakkende homo’s spelen. U kijkt binnen in de flat én in uw ziel. En in The Making of Berlin vervult het Antwerpse collectief Berlin met film en livemuziek de droom van Friedrich Mohr. Die Berlijner wilde tijdens de Tweede Wereldoorlog een concert van Wagners Götterdammerung organiseren, met orkesten die vanuit zes bunkers zouden spelen. Wat toen mislukte, lukt nu wonderwel. Dat en veel meer is te zien op de 38e editie van dit Nederlandse theaterfeest.

≠ locaties – ’s-Hertogenbosch 4-14/8