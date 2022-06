De dag dat regisseur Barry Levinson het loodje legt, zal er over 25 jaar oude successen als Oscarwinnaar Rain Man of Good Morning, Vietnam geschreven worden, en niet over deze op Netflix gedropte HBO-film die tegelijk The Pianist en Raging Bull wil zijn. Hoe hard Levinson ook probeert om de kijker knock-out te slaan, hoeveel bekende koppen (Danny DeVito, John Leguizamo, Peter Sarsgaard, Vicky Krieps) hij ook de ring in stuurt, The Survivor is op zijn best degelijk, zwaarwichtig drama. Zonde, want het levensverhaal van de joodse bokser Harry Haft verdient een film uit de duizend. De jonge Pool overleefde het concentratiekamp van Auschwitz door in ruil voor privileges medegevangenen bewusteloos te slaan in knokpartijen ter vermaak van de nazi’s. Na de Tweede Wereldoorlog liet hij zich als profbokser door onder meer bokskampioen Rocky Marciano aftuigen in de hoop beroemd genoeg te worden om zijn grote liefde terug te vinden die de kampen misschien ook overleefde. Ben Foster uit Leave No Trace onderging een imposante transformatie om zowel als gespierde profbokser als als uitgemergelde gevangene geloofwaardig over te komen. Maar de constructie met flashbacks die in het obligate zwart-wit alsmaar grotere concentratiekampgruwel uitbeelden, rammelt.

The Survivor ** Barry Levinson met Ben Foster, Vicky Krieps, Danny DeVito Nu op Netflix