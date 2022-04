Nu docufictie furore maakt – recent nog Inventing Anna en The Dropout – moest ook The Staircase wel onder handen worden genomen. De gelijknamige docureeks van de Franse filmmaker Jean-Xavier de Lestrade uit 2004 vond destijds zo’n beetje true-crimetelevisie uit. Colin Firth kruipt nu in de huid van Michael Peterson, een schrijver uit Durham, North Carolina die in 2001 gearresteerd werd voor de moord op zijn tweede vrouw Kathleen, vertolkt door Toni Colette. Peterson beweerde dat ze thuis van de trap was gevallen. Uit het autopsierapport werd geconcludeerd dat ze stierf aan diepe verwondingen met een stomp voorwerp. Deze HBO-minireeks van regisseur Antonio Campos (The Sinner) volgt drie tijdslijnen: de dagen voor Kathleens dood, de nasleep en de rechtszaak, en het heden. Petersons pogingen om zijn onschuld te bewijzen worden hier behoorlijk meta: we zien De Lestrades cameraploeg hem op de voet volgen voor hun documentaire.

Vanaf vrijdag 6/5, Streamz