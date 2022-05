Niemand vertelt zo’n sfeervolle sprookjes als Guillermo del Toro. Net als in zijn recentste bioscoophit Nightmare Alley duikt de Mexicaanse cineast in The Shape of Water, dat in 2018 onder andere het Oscarbeeldje voor beste film als voor beste regie kreeg, het verleden in om via een verbeeldingsrijke omweg de samenleving te fileren. Deze duistere jarenzestigfantasie speelt zich af in Baltimore, dat door de Koude Oorlog nog grijzer kleurt dan normaal. Maar als de doofstomme Elisa (Sally Hawkins) een mysterieus waterwezen ontdekt in het geheime overheidslabo waar ze werkt, klaart de hemel stilaan op. Want terwijl iedereen een zeemonster ziet, leert zij een verstoten en misbegrepen schepsel kennen dat niet enkel snakt naar hardgekookte eieren en jazzmuziek, maar vooral naar liefde. Die heeft Elisa op overschot.

Zaterdag 28/5, 20.35, VTM4