The Sex Lives of College Girls – seizoen 2

Na een populaire doorstart van het comedydrama over vier jonge vrouwen en hun uitspattingen aan de universiteit, staat een tweede semester aan Essex College voor de deur. Het leven op de campus blijkt nog steeds te schipperen tussen climax en teleurstelling – en niet alleen in de slaapkamer. Kimberly (Pauline Chalamet) worstelt om de oplopende facturen te betalen nu ze geen studiebeurs meer heeft, Bela (Amrit Kaur) timmert naarstig verder aan haar carrière in de comedywereld, Leighton (Reneé Rapp), net uit de kast, experimenteert met daten en Whitney (Alyah Chanelle Scott) zoekt een balans tussen voetbal en haar liefdesleven. Net als bij het eerste seizoen van The Sex Lives of College Girls putte scenariste Mindy Kaling (The Office US, Never Have I Ever) inspiratie uit haar eigen studententijd – op de seks na, benadrukt ze.

Vanaf vrijdag 18.11, Streamz