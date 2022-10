The Umbrella Academy, The Witcher, Cursed, Shadow and Bone en The Sandman: Netflix investeerde de voorbije jaren in fantasy en graphic-noveladaptaties. De nieuwste in de rij: The School for Good and Evil, een verfilming van het eerste boek in de zesdelige young-adultreeks van Soman Chainani.

Plannen voor een verfilming zijn er al zo lang als de reeks bestaat. Kort na de publicatie van het eerste boek in 2013 verwierf Universal Pictures de rechten, maar het project belandde in development hell. Pas toen Netflix het roer van Universal overnam, kwam er terug schot in de zaak. Paul Feig (Ghostbusters: Afterlife) nam, na enige aarzeling, in de regisseursstoel plaats: ‘Het was niet meteen mijn genre, maar ik raakte verknocht aan de personages’, klonk het.

‘Frozen meets Harry Potter meets The Princess Bride’, zo vat Feig de film samen. Centraal staan twee goede, maar erg verschillende vriendinnen die worden weggevoerd naar een speciale school die een generatie uitverkoren kinderen tot helden of schurken opleidt – blijkbaar hebben ook sprookjesfiguren recht op degelijk onderwijs. Sophie (Sophia Anne Caruso) droomt ervan om haar dorpje Gavaldon achter te laten om zich bij Assepoester en Sneeuwwitje aan te sluiten. Toch belandt ze tegen wil en dank op de campus van het toekomstige kwaad, waar decaan Lady Lesso (Charlize Theron met rosse pruik) de scepter zwaait. Haar vriendin, de cynische outcast en dochter van de dorpsheks Agatha (Sofia Wylie), komt op haar beurt terecht op de campus van roze baljurken en prinsessen, vertegenwoordigd door professor Dovey (Kerry Washington).

© Courtesy of Netflix

Met naast Theron ook Cate Blanchett als verteller, Laurence Fishburne als goedhartige schooldirecteur en Michelle Yeoh als schoonheidsjuf, verzamelde Feig een indrukwekkende cast. Ook de kostuums, de visuele effecten en de door art nouveau geïnspireerde decors zijn indrukwekkend. Feig hoopt uit The School for Good and Evil dan ook een franchise te puren. Op naar het tweede academiejaar.

Vanaf woensdag 19/10, Netflix