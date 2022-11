The Salesman

De Iraanse filmmaker Asghar Farhadi won zijn tweede Oscar – de eerste was voor A Separation – met dit morele thrillerdrama over Emad (Shahab Hosseini) en Rana (Taraneh Alidoosti), een getrouwd koppel dat een vervallen flatgebouw in Teheran ontvlucht terwijl ze met hun amateurtheatergroep aan een productie van Arthur Millers Death of a Salesman werken. Het appartement waar ze vervolgens in trekken, is nog gevuld met rommel van de vorige huurder, een alleenstaande vrouw met een jong kind. En wanneer Rana door een indringer belaagd wordt, ontstaat er een breuk tussen het stel die Emad in een wraakzuchtige spiraal duwt. Nauwgezet construeert Farhadi een clevere plot die uw hersenen én uw gemoed in een knoop leggen. En waarin hij thema’s als mannelijke trots, geweld tegen vrouwen, de gecompliceerde relatie tussen man envrouw en de Iraanse samenleving verweeft.

Zaterdag 26.11, Canvas, 23.55