The Responder

In deze spannende BBC-misdaadreeks die Canvas dit najaar adopteert, kruipt Martin Freeman (Sherlock, The Hobbit, The Office) in de huid van Chris Carson, een politieman die worstelt met zijn degradatie terwijl hij ’s nachts de straten van Liverpool veilig moet zien te houden. Wanneer hij na een noodoproep verwikkeld raakt in het leven van een jonge heroïnejunkie, blijken de achterbuurten van Liverpool nog veel donkerder dan hij dacht. Slechts vijf afleveringen telt de minireeks van Tony Schumacher, die The Guardian bij verschijning omschreef als een ‘tour de police force’. De schrijver liet zich inspireren door zijn eigen carrière bij de ordediensten. Elke gelijkenis met bestaande personen of gebeurtenissen noemt hij ‘allesbehalve louter toeval’.

Vanaf zaterdag 22/10, Canvas, 20.40