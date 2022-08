Een break-up, thuiskomen met een slecht rapport, je baas duidelijk maken dat zijn adem stinkt: wat als je de lastige maar belangrijke gesprekken uit je leven vooraf kon repeteren? Dat is het uitgangspunt van The Rehearsal, een HBO-reeks waarin komiek Nathan Fielder geen half werk levert. Hij huurt acteurs in, laat locaties nabouwen en repeteert met zijn proefkonijnen alle mogelijke scenario’s van de conversatie waar ze het meest tegen opzien. Bovendien weeft hij gaandeweg een rode draad door de afleveringen in de vorm van een ingewikkeld sociaal experiment – iets met een vrouw met een kinderwens waarover we zo weinig mogelijk willen lossen. Dat dit alles niet alleen grappige en ongemakkelijke, maar ook heel humane televisie oplevert, moet u zelf ontdekken. Fans van How to with John Wilson, waarvan Fielder executive producer was, zullen hier in elk geval van smullen.

Vanaf woensdag 7/9, Streamz