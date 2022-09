Weduwnaar Dan Chase woont met twee rottweilers in een afgelegen huis en vult zijn dagen met rondlummelen en denken aan zijn overleden vrouw. ’s Nachts staat hij op om te urineren. Hij gelooft zijn dokter maar half als die vertelt dat hij voor zijn leeftijd tiptop in orde is. En als iemand na het kabbelende eerste halfuur van deze spionagereeks zijn woonst binnendringt, jaagt hij hem ijskoud twee kogels door de borst.

Het trage tempo heeft The Old Man gemeen met zijn hoofdrolspelers, die allebei een stuk in de zeventig zijn. In de ene hoek vind je Jeff Bridges als Dan Chase, een voormalige CIA-agent op de vlucht. De Hollywoodlegende, voor wie dit de allereerste grote tv-rol is, toont zijn jaren niet alleen op het kleine scherm: na de lockdown van 2020 werd de productie van The Old Man een tweede keer stilgelegd toen bij hem kanker werd vastgesteld. In de andere hoek staat de nog iets oudere karakteracteur John Lithgow (Dick Solomon uit 3rd Rock from the Sun) als de FBI-pief Harold Harper die de jacht op zijn voormalige collega opent.

© National

De actie is hard maar spaarzaam, en vooral funest voor de jonkies die voor de voeten van deze knarren lopen. Het kat-en-muisspel tussen de twee is veeleer psychologisch van aard. Zo verschillend zijn Dan Chase en Harold Harper niet: ze zijn allebei familiemensen, allebei in de rouw en allebei in de herfst van hun leven. Maar hun respect voor elkaar zal hen op geen enkel moment tegenhouden om te doen wat nodig is.

U leest het: ook in opzet is The Old Man verre van nieuw. Wie van hedendaags tv-drama revolutionaire inzichten, hot topics en sociale actie verwacht, zoekt best nog even verder. Maar als u genoegen neemt met een Homeland op valium, subliem geacteerd en subtiel afgekruid met thema’s als vergrijzing en vergankelijkheid, zit u gebeiteld. Er is zelfs al een tweede seizoen besteld. Duimen dus dat de heren het nog even uitzingen.

Nu op Disney+