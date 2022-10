The Mosquito Coast – seizoen 2

In de roman The Mosquito Coast (1981) van Paul Theroux (én in de eerste verfilming met Harrison Ford uit 1986) was het hoofdpersonage Allie Fox een megalomane uitvinder die de verdorven samenleving de rug toekeerde en met zijn familie een nieuwe samenleving probeerde op te bouwen in de jungle van Zuid-Amerika. In het hele eerste seizoen van de tv-reeks The Mosquito Coast (2021) was de familie Fox op wég naar die locatie, op de hielen gezeten door de Amerikaanse overheid. Veel critici konden daar niet mee lachen, maar wij zagen een meeslepende achtervolgingsthriller die ons hartkloppingen en morele hoofdbrekens bezorgde. Over de tweede jaargang is nog niet zoveel bekend, maar Allie (gespeeld door Justin Theroux, de neef van de schrijver) en zijn gezin zijn eindelijk op hun bestemming, waardoor de echte verfilming van Therouxs boek zou kunnen beginnen. Alleen: willen we dat wel?

Vanaf vrijdag 4/11, Apple TV+