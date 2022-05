Een thrillerreeks over een advocaat die zijn ongewone zaken oplost vanuit zijn auto, zonder ethische grenzen te overschrijden. Klinkt niet meteen als flitsend entertainment, maar het concept heeft auteur Michael Connelly geen windeieren gelegd. Zijn roman The Lincoln Lawyer, waarin hij zijn personage Mickey Haller introduceert, werd een bestseller en bleek het begin van een hele reeks. Het boek werd in 2011 verfilmd, met Matthew McConaughey in de hoofdrol. En nog bleek de koek niet op, want nu wordt Mickey Haller opnieuw opgevoerd, ditmaal in de vorm van een Netflixreeks. Die zal wederom The Lincoln Lawyer heten, maar er wordt nu uit verschillende boeken van Connelly geplukt. Manuel Garcia-Rulfo kruipt deze keer in de huid van advocaat die zijn zaken liefst oplost op de achterbank van zijn Lincoln Town Car. De gladde trailer belooft alvast een moderner stilering dan de autosmaak van Haller doet vermoeden.

Vanaf vrijdag 13/5, Netflix