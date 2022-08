The Invisible Life of Eurídice Gusmão

Dit hooggevoelige Braziliaanse melodrama over gefnuikte dromen is slechts een van de vele parels uit het gevarieerde zomerse filmaanbod van Canvas – ze hebben ons daar de afgelopen maand rotverwend. The Invible Life of Eurídice Gusmão (2019) draait rond twee intelligente en getalenteerde zussen die in het Rio van halverwege de vorige eeuw kreunen onder het patriarchaat en de benarde sociale positie van hun sekse – de ene als ongehuwde moeder, de andere als echtgenote van een domme lomperik. Hoewel het genre van de in Zuid-Amerika populaire telenovelle nooit veraf is, is dit een prachtig vrouwenportret, dat in Cannes de hoofdprijs won in de sectie Un Certain Regard. De prachtige kleuren, de peilloze tragiek en de saudade van de twee zussen: alles in deze film spant samen om het stof van uw ziel te blazen.

Dinsdag 23/8, 22.05, Canvas