Om hun leider Peter Quill (Chris Pratt) op te beuren, die treurt om het verlies van zijn vriendin Gamora, reizen de Guardians of the Galaxy naar de planeet aarde voor een heel speciaal kerstcadeau: Kevin Bacon! Dat is de op een bierviltje passende plot van The Guardians of the Galaxy Holiday Special, die volgens onze kalender een maandje te vroeg verschijnt om goed te zijn.

Waarom Kevin Bacon? Dat de acteur sinds Footloose (1984) de grote held van Peter Quill is, is basiskennis voor de echte Guardians-fan. En waarom dan deze special? Omdat schrijver en regisseur James Gunn net zolang bij Marvel-baas Kevin Feige aandrong tot hij hem mocht maken. Gunn, die als kind fan was van de legendarisch slechte Star Wars Holiday Special uit 1978, loopt al jaren rond met het idee om iets maken dat even onnozel en sentimenteel is. Zijn Guardians, met onder anderen een pratende wasbeer, een nauwelijks pratende boom en een Han Solo van den Aldi, hebben dan ook een onmiskenbare én onweerstaanbare Star Wars-vibe. We hopen dat Groot wordt opgetuigd als een kerstboom. En dat Kevin Bacon, die in de special een versie van zichzelf speelt en zo een opmerkelijke intrede in het MCU maakt, zijn danspasjes uit Footloose herhaalt.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special fungeert als epiloog van Phase Four in het Marvel Cinematic Universe en slaat tegelijk een brug naar de film Guardians of the Galaxy 3, die in mei volgend jaar verschijnt. Daarna is het voor James Gunn allicht over en uit bij Marvel: hij werd begin deze maand aangesteld al creatief directeur bij concurrent DC, waarvoor hij eerder The Suicide Squad (2021) en de tv-reeks Peacemaker (2022) maakte. Het vertrek van de kwajongensachtige schrijver-regisseur, met zijn oneerbiedige humor en onfeilbare neus voor entertainment, is voor het zwalkende Marvel ongetwijfeld een nieuwe aderlating.