Vroeger maakte Peter Farrelly met zijn broer Bobby komedies als There’s Something about Mary. Tegenwoordig mikt hij met goedhartige crowdpleasers op Oscars. Met Green Book (Viggo Mortensen rijdt Mahershala Ali door het racistische Amerika) schoot hij al eens raak. Ook in deze opvolger worden er flink wat kilometers afgelegd: The Greatest Beer Run Ever gaat over een man die New York verlaat om biertjes te brengen naar zijn jeugdvrienden die in Vietnam aan het vechten zijn. Een warm coming-of-ageverhaal, met Russell Crowe, Bill Murray en Zac Efron als de groothartige dorstlesser.

Vanaf vrijdag 30/9, Apple TV+