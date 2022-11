Netflix blijft seriemoordenaars streamen. Na de verguisde maar populaire serie over kannibaal Jeffrey Dahmer verschijnt een film op het platform over de lang uitgebleven ontmaskering van massamoordenaar Charles Cullen. Die bekende 29 moorden en wordt verdacht van nog honderden extra slachtoffers. Als verpleegkundige kon hij tussen 1988 en 2003 ongestoord patiënten vergiftigen. De ziekenhuizen in New Jersey die onraad roken, reageerden zoals katholieke scholen vroeger op pedofiele leerkrachten reageerden: door vooral geen alarm te slaan en de man door te sturen. Vergeleken met Dahmer valt de sensatiezucht en gruwel goed mee. De regie was dan ook in handen van Tobias Lindholm. De Deense scenarist (Borgen, Jagten) en regisseur (A Hijacking) had in The Investigation, zijn miniserie over de duikbootmoord op de Zweedse journaliste Kim Wall, meer oog voor het slachtoffer dan voor de excentrieke moordenaar. In The Good Nurse probeert hij een trage, grimmige procedurethriller à la Spotlight op te hangen aan de verpleegkundige die de politie hielp Cullen te klissen. Jessica Chastain speelt de heldin die tot haar afgrijzen moet vaststellen dat de zo behulpzame, vriendelijke nieuwe collega die soms op haar twee dochters past gruwelijke geheimen verbergt. Eddie Redmayne houdt zich voor zijn doen lange tijd redelijk goed in als de creepy ziekenhuismoordenaar, maar hij blijft een theatrale acteur met veel tics. Misschien had de zieke bedrijfscultuur die Cullen vrij spel gaf nog méér kunnen bekritiseerd worden, maar het komt ten minste aan bod in een goede maar niet uitzonderlijke film.

