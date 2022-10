De vijftienjarige Priah Ferguson kent u als Erica Sinclair, het wijsneuzige zusje van Lucas dat in het vierde seizoen van Stranger Things tot groot jolijt van de fans naar de main cast werd gepromoveerd. Omdat haar ouders haar als kind aan Netflix hebben verkocht, speelt de populaire tiener nu ook de hoofdrol in deze komische griezelfilm. Op de vooravond van Halloween verhuist Sydney (Ferguson dus) met haar ouders (Marlon Wayans en Kelly Rowland van Destiny’s Child) vanuit Brooklyn naar het plaatsje uit de titel, om er meteen en uiteraard geheel per abuis een oude demon weer tot leven te wekken. Daarna gaan niet de poppen aan het dansen, maar wel alle Halloween-versieringen die doorheen het dorp staan opgesteld. The Curse of Bridge Hollow is op maat van de jonge tiener gesneden: in plaats van echt enge horror krijgen we veel humor en sfeer en de enorme star quality van Ferguson, die komende weken voor de tweede keer dit jaar de kijkcijferlijsten bij Netflix zal aanvoeren. (Wedden?)

Vanaf vrijdag 14/10, Netflix