Sons of Kemet is er na een afscheidstournee mee gestopt, maar saxofonist Shabaka Hutchings heeft steevast nog ander koper in het vuur liggen. The Comet Is Coming, bijvoorbeeld, zijn trio met knoppendraaier/toetsenist Dan Leavers en drummer Max Hallett dat in 2013 zijn big bang beleefde. Op Hyper-Dimensional Expansion Beam zetten ze een derde keer koers richting intergalactische jazz, techno en krautrock, samengesmolten tot een futuristische, soms furieuze soundtrack bij een brandende of verzuipende planeet. Die blauwe die aan 30 kilometer per seconde rond de zon draait. The Comet Is Coming biedt u veertig minuten om daar even dansend of dromend aan te ontsnappen.

The Comet Is Coming *** Hyper-Dimensional Expansion Beam electronica/jazz Impulse!