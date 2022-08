Het lijkt erop dat The Chats, een garagepunkrocktrio uit Queensland, u samen met Amyl and the Sniffers wil doen geloven dat er in Australië een lawaaierige, nektapijten koesterende onderklasse bestaat. De drie akkoorden vliegen je razendsnel rond de oren. Josh Homme en Dave Grohl konden de snedige songs over zuipen, zwartrijden of rukken voor de webcam al eerder pruimen. ‘The price of smokes has gone up again / Those bastards in parliament ought to be hung by their necks’, luidt ongeveer de volledige tekst van The Price of Smokes. Zo onnozel en onaangepast dat het weer slim wordt. In Emperor of the Beach zet de groep op uitgekookte wijze een karikaturale racist neer. Get Fucked: u zult het u zevenentwintig explosieve minuten lang graag laten zeggen.

Get Fucked Punkrock Bargain Bin