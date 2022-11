De makers van het uitstekende Dead Space komen na veertien jaar met een nieuwe game. In The Callisto Protocol beland je als gevangene op een interplanetaire strafkolonie waar iets héél ernstig is misgegaan met een parasiet. Voor wie van dwalen door donkere, metalen gangen, logge wapens met te weinig kogels en menselijke nietigheid in een oneindig heelal houdt.

Vanaf 2.12 beschikbaar op pc, PlayStation en Xbox