Twintig jaar zijn ze samen, zij het niet altijd van harte. Dan Auerbach en Patrick Carney boogiën voort maar voor wie, dat maken ze op hun elfde lp niet duidelijk. De herbronning die de collectie countrybluesinterpretaties Delta Kream vorig jaar teweegbracht, wordt nauwelijks verdergezet. Nieuw werk dat het moet afleggen tegen een coverplaat: flatterend is het niet. It Ain’t Over grijpt naar een latingroove en bewijst dat Auerbach soul in de stembanden heeft, als hij er zijn zinnen op zet. Maar ondanks hulp van cosongschrijver Greg Cartwright (Reigning Sound) en de overgebleven ZZ Top-baard Billy Gibbons slaat de vlam nooit in de pan. Elf jaar na Lonely Boy verwachten we geen stadionvullers meer van The Black Keys, maar het routineuze Dropout Boogie haalt zelfs die lager gelegde lat niet.

Dropout Boogie rock/blues Nonesuch