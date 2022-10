Michelinsterren 3 Bereidingstijd Acht keer een half uurtje. Dranktip Ecto Cooler, maar hou die wel ver weg van kinderfeestjes (zeker als er Xanax in de buurt is).

Op het menu

The Bear was in de VS dé tv-hit van deze zomer. De achtdelige serie volgt het doen en laten van Carmen ‘Carmy’ Berzatto, een wonderkind in de keuken dat met veel aandacht voor introspectie wordt neergezet door Jeremy Allen White. De chef-kok met een verleden in fine dining keert terug naar Chicago om de geliefde maar aftakelende lokale broodjeszaak The Original Beef of Chicagoland over te nemen, die zijn broer Michael hem heeft achtergelaten nadat die zich van het leven benam.

Voor hoeveel personen

Naarmate de reeks vordert, wordt Carmy’s ervaring als ietwat manische chef-kok ondergeschikt aan de personages die rond hem in de keuken cirkelen. Met voorop de ambitieuze souschef Sydney (Ayo Edebiri), een baken van hoop en inspiratie voor het twijfelende personeel. Keukenveteranen die de jonge perfectionisten Carmy en Sydney bijstaan, zijn onder meer de door desserts geobsedeerde bakker Marcus (Lionel Boyce), de Somalische Ebraheim (Edwin Lee Gibson), de ondankbare en soms terecht hatelijke kokkin Tina (Liza Colón-Zayas) en de nerdy klusjesman Fak (Matty Matheson), die al dan niet een oplossing voor de vele logistieke problemen aanreikt. Maar geen personage dat beter de schoonheid, chaos en camaraderie in het restaurant symboliseert dan de grillige, angstige Richie (Ebon Moss-Bachrach). Of hij nu aan het schelden is op Carmy en Sydney of halsstarrig vasthoudt aan het oudere cliënteel in een veranderend Chicago: Richie vertegenwoordigt veel van de problemen waar The Beef mee worstelt.

Complimenten van de chef

‘Ik kon The Bear amper uitkijken’, aldus voormalige chef-kok Genevieve Yam op bonappetit.com. ‘Niet omdat het slechte televisie is, maar omdat het de meest nauwkeurige weergave van het moordende leven in een restaurantkeuken is die ik in lange tijd heb gezien, en dat werkte triggerend voor mij.’ The Bear is spannend, soms licht komisch, en wordt geprezen om haar verschroeiende portrettering van toxische mannelijkheid, verslaving, gentrificatie, kapitalisme en rouw. De scherpe karakterstudie vermomd als workplacedrama met de keuken als tikkende tijdbom bereikt pas echt een kookpunt in de zenuwslopende voorlaatste aflevering, die in één lange take lijkt te zijn gedraaid. Yes, chef!