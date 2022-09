The Bear gaat u honger doen krijgen

Ratatouille, Whiplash en Kitchen Nightmares in de blender. Alles wat u moet weten over The Bear, de verrassingshit van de tv-zomer die nu ook bij ons te zien is.

Het is de culinaire versie van een Springsteen-song

Blijft een bijzondere vaststelling: terwijl het aantal kookwedstrijden, kookprogramma’s en kookdocumentaires zo stilaan ontspoord is, wordt er nauwelijks of geen culinaire fictie gemaakt. Ratatouille is ondertussen vijftien jaar oud. Chef, het passieproject van Jon Favreau, dateert van toen foodtrucks nog hip waren. Dichter bij huis had je in 2010 Goesting, vermeldt Wikipedia. En dan ben je ver rond.

© National

Precies in dat gat springt The Bear, een culinaire reeks die met enkele maanden vertraging ook bij ons te zien is op Disney+. Het is het verhaal van Carmy, een jonge, getatoeëerde sterrenchef die na de zelfdoding van zijn broer terugkeert naar zijn geboortestad Chicago om er het familierestaurant over te nemen. Geen yuzu-zestes of ijzerkruid hier, wel de lokale Italo-Amerikaanse specialiteit: beef sandwiches, een bonkig broodje met rundvlees, opgelegde groenten en zoete pepers. The Original Beef of Chicagoland, zoals het restaurant heet, is het soort afhaalplek waar Bruce Springsteen-personages hun honger komen stillen. De broodjes worden geserveerd in zompig papier, de drugdealers staan om de hoek en de klanten zien eruit alsof ze net hun union card zijn gaan vernieuwen.

© National

Alleen: alle romantiek ten spijt vecht het restaurant om te overleven. De financiën zijn rampzalig, het menu schiet alle kanten uit en de keuken is vuil en verouderd. Even lijkt de reeks dan ook één langgerekte aflevering van Gordon Ramsays Kitchen Nightmares te worden, maar al snel blijkt The Bear meer. Veel meer.

Het is een reeks waar je honger van krijgt

Sinds zijn release in de VS, eind juni, heeft The Bear zijn impact op de echte culinaire wereld niet gemist. Zowat alle grote Amerikaanse foodblogs pakten de voorbije maanden uit met recepten voor beef sandwiches, chicken piccata (citroenkip met kappertjes) of risotto met gesmoord rundvlees, de gerechten die een hoofdrol spelen in The Bear. Daar is een reden voor: bij momenten is het alsof je de keuken van Carmy kunt ruiken.

Een groter compliment kun je als culinaire reeks niet krijgen. Dat is de verdienste van showrunner Christopher Storer. Hij maakte naam als vaste compagnon van komiek Bo Burnham, met wie hij twee comedyspecials en één film (het schromelijk onderbelichte Eight Grade) maakte. Daarnaast regisseerde hij enkele docu’s over Amerikaanse chefs, waar hij duidelijk geleerd heeft hoe je eten – en aangekorst rundvlees in het bijzonder – in beeld moet brengen.

En dat trekt hij door naar de keuken, de plek waar de reeks zich nagenoeg integraal afspeelt. Zelden werd het reilen en zeilen van een restaurant geloofwaardiger in beeld gebracht. Termen als ‘CDC’ (chef de cuisine), ‘family’ (het eten voor de keukenploeg) en ‘French brigade’ (de keukenhiërarchie) vliegen in het rond. Het aantal keren per aflevering dat het woord ‘chef’ valt, grenst aan het komische. Maar het is vooral de intensiteit die Storer heeft weten te vatten. De stress, het gejaag, het geroep: het zit in de snelle montage, de benepen camerastijl en de vele shots van een voorttikkende klok. The Bear is Whiplash, maar dan met potten en pannen.

© National

Het was de verrassingshit van de zomer

En ook de Amerikaanse tv-recensenten zijn enthousiast. ‘De verrassingshit van de voorbije zomer’, schreef The Ringer. Op Rotten Tomatoes heeft The Bear een fresh-rating van honderd procent, waarmee de reeks onder meer Fleabag en Breaking Bad vervoegt. The Bear is een gespreksonderwerp.

© National

Dat heeft niet alleen met het eten te maken. Toegegeven, The Bear is niet bang van wat clichés. Behalve de verloren zoon die terugkeert, is er ook zijn volkse neef die bang is van verandering (denk: Ben Affleck in Good Will Hunting), de ambitieuze souschef zonder geduld en de stugge chef de partie met een hart van goud. Dat die groep individuen zal moet leren als één familie samen te werken voel je van ver komen. Maar net zoals bij de klassiekers die de reeks op het menu zet, draait het bij The Bear niet zozeer om vernieuwing, maar om een zo goed mogelijke versie brengen van wat al bestond. Dat is waar de acht afleveringen al snel verslavende televisie blijken.

© National

Verder valt er ook niet naast Jeremy Allen White te kijken, een acteur die uit gelijke delen Dustin Hoffman en Gene Wilder lijkt opgetrokken en als de getroebleerde Carmy solliciteert naar zijn eerste Emmy. Online werd hij al tot ‘the internet’s new boyfriend’ uitgeroepen. Wie The Bear gezien heeft, snapt waarom.

Het tijdperk van de machochef is voorbij

Noemde The New York TimesThe Bear een reeks over ‘the panic of modern work’, dan was het voor The Atlantic ‘a study of masculinity in crisis’. Het is verbazend hoeveel je in afleveringen van een half uur kunt vatten. Er is een subplot over de gentrificatie van de volkse buurten van Chicago. Traumaverwerking speelt een grote rol, niet alleen bij Carmy, maar ook bij zijn medewerkers, die stuk voor stuk een verleden met zich meedragen.

© National

Maar het meest lijkt The Bear over de culinaire wereld zelf te zeggen. Zeker in de VS hangt de schaduw van Anthony Bourdain boven de reeks, de celebritykok die in 2018 zijn eigen leven nam. Bourdain was zowat de eerste rock-’n-rollchef, de getroebleerde perfectionist voor wie koken een vorm van artistieke expressie was – een archetype dat ook bij onze sterrenchefs school heeft gemaakt. The Bear probeert dat achterhaalde beeld bij te stellen – of op zijn minst te ontdoen van de romantiek. Je hoeft geen maniak te zijn om een goede kok te worden. Perfectionisme in de keuken kan toxisch zijn. En koken draait niet om zelfexpressie, maar om eten maken waar mensen gelukkig van worden.

© National

Meer Jeroen Meus, minder Gordon Ramsay dus. Valt iets voor te zeggen.