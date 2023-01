In de zomer van 1995 wordt Leia Forman, de rebelse dochter van Eric Forman en Donna Pinciotti, een tijdlang bij haar grootouders Kitty en Red in het stadje Point Place, Wisconsin geparkeerd. Binnen de kortste keren verzamelen alle tieners uit de buurt in de kelder van de Formans, tot groot jolijt van Kitty. Red: ‘Je mag ze niet voederen! Zo is het de eerste keer ook begonnen.’

De doorsnee tv-junk weet hiermee genoeg: That ‘90s Show is inderdaad een sequel op de klassieke sitcom That ‘70s Show, die tussen 1998 en 2007 zestien Emmy Awards won en later op Netflix een nieuwe generatie fans bekoorde – zij het niet in dezelfde mate als Friends. Bedenkers Bonnie en Terry Turner, die ook het heerlijk onnozele 3rd Rock from the Sun (1996-2001) op hun naam hebben, worden deze keer bijgestaan door hun dochter Lindsey. Kurtwood Smith en Debra Jo Rupp keren terug als Red en Kitty Forman, en ook de rest van de originele cast maakt haar opwachting, van Ashton Kutcher (Michael Kelso) tot Wilmer Valderrama (Fez). Alleen de coole Steven Hyde zal niet te zien zijn, aangezien acteur Danny Masterson momenteel een nieuw proces afwacht. Niet voor marihuanabezit, wel wegens vermeende verkrachting.

© COURTESY OF NETFLIX

De oude getrouwen zijn, op Kitty en Red na, slechts zijdelings bij het gebeuren betrokken. De nieuwe hoofdcast wordt vertolkt door (nu nog) nobele onbekenden, en ook over hun personages en de avonturen die ze samen beleven is zo goed als niks bekend. We weten alleen dat Leia verliefd zal worden op Jay Kelso, de zoon van Michael en Jackie die hopelijk minder onbetrouwbaar is dan zijn vader.

Wat maakt een sitcom magisch? Al we dat wisten, zouden er veel minder slechte worden gemaakt. De succesformule van That ‘70s Show bestond uit een combinatie van goede grappen en herkenbare plotlijnen, uitgekiende personages (zie ook: Friends) en een heel geslaagde casting. In 2002 werd al eens geprobeerd om de reeks te evenaren, maar That ‘80s Show sloeg de bal compleet mis en werd na één seizoen al afgevoerd. Hopelijk neemt That ’90s Show wél enkele troeven van het origineel over.

© PATRICK WYMORE/NETFLIX