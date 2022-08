Terence Etc.***

Als cineast is Terence Nance vooral bekend van Random Acts of Flyness, een surrealistische comedyreeks waarin hij de zwarte psyche ontrafelt aan de hand van sketches die zich afwisselend ontspinnen als cinéma vérité, politieke satire, sitcom, musical of absurde animatie. Datzelfde chaotische doch vlijmscherpe stream-of-consciousnessproces laat Nance los op zijn debuut als muzikant. De songs springen van afrobeatgitaartjes naar caleidoscopische barokpop, slalommen tussen jazz en cartooneske electronica en verbroederen hiphop met orkestrale arrangementen en fluisterfolk. Een uur lang koppelt Vortex de theatrale intensiteit van Moses Sumney aan de melodieuze bokkensprongen van Vampire Weekend, een sprankelende uitputtingsslag.

Vortex Alt-r&b Brainfeeder