In de niet aflatende stroom aan retro-reissues is het komende week aan Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, een bundeling van de dertien games die er over de pizzaverslaafde ninjaschildpadden met rennaissancenamen tussen 1989 en 1993 verschenen in glorieuze 8 tot 16 bit. Zit daar ook bij: het notoire NES-spel Teenage Mutant Ninja Turtles, dat de geschiedenis inging als een van de moeilijkste games ooit gemaakt. Iedereen die in de jaren negentig heeft geragequit tijdens dat absurd ondoenbare onderwaterlevel weet waarover we spreken.

Vanaf 30/8 beschikbaar voor pc, Switch, PlayStation en Xbox