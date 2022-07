Leeftijd 19

Locatie Verenigde Staten

Instagram @taliaryder

In het kort Danseres. Actrice. Bijna zeebioloog. Combineert indiedrama’s met blockbusters.

In het lang Eigenlijk was Talia Ryder van plan om danseres of zeebioloog te worden. Tot ze op haar twaalfde naar Matilda ging kijken op Broadway, ze haar moeder achteraf smeekte om auditie te mogen doen en ze samen met haar zus een rolletje wist te strikken in de musical. Sindsdien heeft ze zich volledig op die nieuwe roeping gesmeten. Met succes. Op haar zeventiende maakte ze haar filmdebuut in het bejubelde indiedrama Never Rarely Sometimes Always als Skylar, een tienermeisje dat haar nicht vergezeld op een roadtrip naar New York om daar zonder ouderlijke toestemming een abortus te krijgen. Niet veel later volgden rollen in de videoclip bij Olivia Rodrigo’s Deja Vu, Steven Spielbergs update van West Side Story en de horrorfilm Master.

Momenteel vergroot ze haar kansen op tieneridoolschap met Hello, Goodbye, and Everything In Between, een Netflix-romcom over twee high-school sweethearts die elkaar hebben beloofd om aan het einde van het middelbaar uit elkaar te gaan, geproduceerd door de makers van de immens populaire To All the Boys I’ve Loved Before-franchise. En dan staan er nog een balletdrama met Diane Kruger en een hitchcockiaanse tienerkomedie met Camila Mendes en Maya Hawke voor de deur. De IMDb-pagina van Ryder neemt stilaan groteske proporties aan voor een tiener.

Een willekeurige quote ‘Sinds het bikkelharde repetitieproces van Matilda durf ik mezelf zonder probleem actrice, danseres en zangeres te noemen.’

Te zien in Hello, Goodbye, and Everything In Between, vanaf deze week op Netflix.