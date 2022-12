Het betekent ‘de klap verzachten’, maar de zegswijze ‘to cushion the blow’ klinkt een pak sexyer. We moesten eraan denken tijdens het beluisteren van SOS, het tweede album van SZA (spreek uit als ‘sizza’). Solána Imani Rowe (echte naam) weet als geen ander hoe ze haar exen en andere vervelende venten vakkundig aan flarden moet zingen, en het tegelijk kan doen klinken alsof ze hun en uw oorlelletjes masseert. Zet haar gerust naast r&b-auteurs als Solange en Frank Ocean. Knappe songs als Blind, Kill Bill en Far zwerven vrijelijk door klankkleur en stijl, maar SOS helpt zichzelf niet vooruit met zijn te ambitieuze lengte (23 tracks), en enkele uit glossy countrypop en vanillepoprock gedistilleerde miskleunen.

SOS pop/r&b TDE