‘Ofwel wordt dit de beste documentaire ooit gemaakt, ofwel de slechtste. Wellicht zal het een combinatie van beide zijn’, aldus de gerenommeerde New Yorkse psychiater Phil Stutz. Superbad– en Don’t Look Up-acteur Jonah Hill maakte een docu over zijn therapiesessies bij Stutz. In de trailer benadrukt Hill hoe raar het eigenlijk is dat een patiënt een film maakt over zijn zielenknijper, maar ook dat zijn leven er dankzij Stutz aanzienlijk op is verbeterd. Halverwege 2022 had Hill alle promotours en publieke evenementen afgezegd om de paniekaanvallen die hem al twintig jaar plagen de kop in te drukken. Hill kreeg de onvoorwaardelijke steun van zijn collega’s: Joaquin Phoenix, die met de mockumentary I’m Still Here (2010) en zijn vertolking als Joker (2019) ook al het bewustzijn over mentale gezondheid in Hollywood aanwakkerde, is producent van Stutz en diens wederhelft Rooney Mara is uitvoerend producent.

Vanf maandag 14.11, Netflix