Een van de meestbesproken gamereleases van het jaar: uit de koker van Annapurna, een filmstudio die zich tot een keurmerk voor videospellen heeft opgeworpen, komt Stray, een open-world game waarin een rosse straatkat verdwaald is in een futuristische cyberstad en weer bij zijn baasje probeert te raken. Fijn detail: de gameplay, van het krabben aan deuren tot het bedelen om aandacht, is gebaseerd op het gedrag van de katten van de bedenkers. En ja, er is een knop om te miauwen.

PS4, PS5 en pc vanaf 19/7