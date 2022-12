After all these years lijkt Elton John geliefder dan ooit, van popprinses tot postpunker.

‘Don’t you know I’m still standing, better than I ever did?’ zong Elton John ooit – in een fuchsia roze pak en een witte tropenhelm. ‘Looking like a true survivor, feeling like a little kid.’ Bijna veertig jaar later blijken die woorden meer dan ooit van toepassing op de Britse muzieklegende. Anno 2022 is Elton John meer dan een overlever, hij is verdorie hip bij een jonge generatie artiesten die gretig tegen de bejaarde Rocket Man aan schurken.

‘Hij is 75 en hij leert míj nieuwe muziek kennen!’ verbaasde de Japans-Britse popsensatie Rina Sawayama zich onlangs in Variety. Hold the Girl, het tweede album van de 32-jarige Sawayama, is volgens NME het beste Britse popalbum van dit jaar. Sinds ze vorig jaar een duet opnam met John zijn ze beste maatjes. ‘Hij heeft me eens voor zijn radioshow geïnterviewd en sindsdien belt hij me om de twee weken.’

Een andere popprinses die dik is met de eeuwig flamboyante pianist is Dua Lipa. ‘My most magical friend’, noemde ze hem op Twitter nadat ze eind november te gast was in zijn show in New York. Daar zongen ze hun duet Cold Heart, de mash-up van oude Elton John-klassiekers in een nieuw jasje gestoken door het Australische trio Pnau. Vorig jaar al verschenen, maar catchy genoeg om begin 2022 alsnog door te stoten tot de top 10 in de VS. Iedereen houdt van Elton, en Elton houdt van iedereen. Ook van Britney Spears, zo blijkt, nadat hij deze zomer middels het duet Hold Me Closer zijn gewicht achter haar comeback had gegooid. Met succes.

En Elton John is meer dan de suikeroom van popzangeressen. Hij speelde in februari mee op het nieuwe album van Pearl Jam-frontman Eddie Vedder en ontpopt zich ook steeds meer tot een gerespecteerd influencer die via zijn radioshow Rocket Hour er als de kippen bij is om nieuw talent een duwtje in de rug te geven. Zo gaf het soul-en-gospeltrio Gabriels grif toe dat de vroege, publieke steun van Elton John vele deuren voor hen heeft geopend.

Maar de beste klik had meneer Reginald Kenneth Dwight met de postpunkers van Yard Act. Nadat hij herhaaldelijk de lof had gezongen van de maatschappijkritische songs op hun debuut The Overload, werd Elton door de band voorzichtig gepolst om piano te spelen op een nieuwe versie van hun track 100% Endurance. Tot verbazing van frontman James Smith ging hij graag op de uitnodiging in. ‘It was absolutely bananas’, zei Smith over de samenwerking met de vermaarde brillenmans, die volgend jaar als afsluiter van Glastonbury zijn laatste show ooit op Britse bodem speelt.