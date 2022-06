Steps voor de Exki

Na vier platen waren Zwangere Guy, Jazz Brak en Astrofisiks niet uitgeblaft. Met Moeras bewijst Stikstof zich andermaal incontournable in rapland.

Op Familie boven alles, de vorige langspeler van Stikstof, waren Zwangere Guy en Jazz Brak voor vijfenzestig procent monsters die niet te muilkorven vielen en voor de overige vijfendertig pitbulls met puppyogen. Het Brusselse rapcollectief liet zich al eens betrappen op tederheid, wat tot dan eerder een zeldzaamheid was. Ook op Moeras moet melancholie het stellen met een bijrol.

Moeras is ingeblikt in Costa Rica, in de studio waar Tim Vanhamel aan de comeback van Millionaire heeft gesleuteld. Maar in tegenstelling tot Millionaires Sciencing hebben psychotropen noch paddenstoelen een blijvend spoor achtergelaten. Stikstof houdt vast aan oldschoolhiphopbeats waarop Guy, Jazz en Astro hun bekommernissen over het leven in de gebetonneerde grootstad kwijt kunnen.

De titeltrack ligt in het verlengde van Gele blokken uit 2018 – een rauwe schets van de straten waarin de Brusselaars lief en leed delen. Zwangere verkeert in topvorm: ‘ Crackies en gedeelde steps liggen voor de Exki / Britten en een Ierse gek kennen hier hun weg niet / Welkom aan de Beurs waar toeristen direct weg zien / Een Roma op een veldbed die bedelt voor een Bentley.’ Voor elke rake slag, heeft Jazz een antwoord klaar: ‘Uw tas die laat ge beter los, welkom hier in Peterbos / Ver van Simonis, mensen antizionist, waar bio niet echt bio is en een slimme G voor immo kiest.’

Moeras en 9 tot 7 zijn rondleidingen door het rioolstel van de hoofdstad onder de brommende begeleiding van gidsen die zijn afgestudeerd aan de school van de straat. Over het algemeen is Stikstof op zijn best wanneer zo min mogelijk daglicht door de gordijnen priemt. In L’univers wikkelt de bariton van Smahlo de zelfdissectie van Jazz en Zwangere in een warm deken, en met Op het graf gaat een geagiteerde Guy deze zomer serieuze brokken maken op Couleur Café, Rock Werchter en Gent Jazz.

© National

‘Vonken vliegen rond zodra de pen papier bestormt’, blaft Jazz op 9 tot 7. Ook M5, Achterban en Broos zijn rattenverdelgers van songs die het kwaad uitdrijven, waarmee Guy, Jazz, Astro en hun dj, DJ Vega, zich andermaal incontournable tonen in rapland. Hef, Winne, Demi Lou, RonnyHuana, Smahlo, Buds en Nativ: de Brusselaars krijgen verschillende gasten over de vloer, maar ze zijn niet afhankelijk van andermans talent. Niemand in België maakt betere hiphop om op te schaduwboksen dan Stikstof.