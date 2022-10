Stuff-saxofonist Andrew Claes trekt op kosmisch avontuur als kapitein van Stellar Legions, een nieuwe viermansconstellatie waarvan de naam één letter verschilt van een postume elpee van John Coltrane (Stellar Regions). De openingstrack is bovendien genoemd naar Coltranes echtgenote Alice, een icoon van de spirituele jazz. Sfeer gezet, klaar voor take-off. Op synthesizersafari met An Arp in Tunesia, genavigeerd door toetsenist Bram Weijters, diep de cannabiswolken in met Jahzz en door een magnetische storm knallend in het turbulente Wessel. Onbesuisd en onvoorspelbaar het ene moment, atmosferische clusters creërend het andere: space is wel degelijk the place.

Stellar Legions jazz Sdban