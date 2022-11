‘Sr.’ als in de papa van Robert Downey Jr. De vader van de Iron Man-acteur bouwde als undergroundfilmmaker een bescheiden cultstatus op: satires als Putney Swope (1969) en Greaser’s Palace (1972) waren opgestoken middelvingers richting het Hollywoodestablishment. De trailer van de documentaire Sr. toont een fragiele man die in het bijzijn van zijn zoon terugblikt op zijn leven. Hij rept zich om een autobiografische documentaire, waarbij de beelden een extra emotionele lading krijgen omdat Downey Sr. vorig jaar, op 85-jarige leeftijd, is gestorven aan parkinson. De innige vader-zoonband, met als kanttekening dat Downey Jr. naar verluidt door toedoen van zijn vader al op jonge leeftijd in aanraking kwam met drank en drugs, wordt vastgelegd door regisseur Chris Smith, maker van de veelbekeken Netflixdocu Fyre.

