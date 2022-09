Spreekt u nog Na’vi?

Misschien wel de grootste gok van het bioscoopnajaar: kan Avatar, de succesvolste film aller tijden, opnieuw volk naar de zalen lokken? En zit er nog iemand te wachten op een sequel? En nog één? En nog één? ‘Dat zullen we straks merken’, aldus regisseur James Cameron.

‘Als je nog geen 23 bent, heb je Avatar hoogstwaarschijnlijk nooit in de bioscoop gezien’, vertelt Cameron. ‘Een hele generatie kent de film enkel van blu-ray of streaming. Wat betekent dat ze Avatar eigenlijk nooit écht hebben gezien. Die film is in 3D voor het reuzenscherm geconcipieerd.’

De peperdure sciencefictionfilm Avatar was in 2009 vooral op technologisch vlak baanbrekend. Niet alleen experimenteerde Cameron (die voordien de eerste twee Terminator-films en Titanic regisseerde) met 3D, hij was het ook beu om met make-up en rubberen maskers acteurs in fantasywezens te veranderen. Liever gaf hij computercreaties als de buitenaardse Neytiri via performance capture de emoties, reacties, blikken en bewegingen van actrice Zoe Saldaña mee. ‘Avatar was zeker niet de eerste film die gebruikmaakte van geavanceerde computereffecten’, zegt Cameron. ‘Dat was voordien al trending en dat is nog steeds trending. Avatar won wel de Oscar voor beste cinematografie met een digitale 3D-camera. Dat was nooit eerder gebeurd. Avatar zorgde er ook voor dat 3D werd aanvaard. Het lijkt alsof 3D intussen opnieuw is overgewaaid maar dat is niet waar. 3D is gewoon ingeburgerd. De bioscoopganger kan vaak kiezen of hij een blockbuster in 2D of 3D bekijkt.’

Avatar is met bijna 3 miljard dollar opnieuw (dankzij een Chinese release) de succesvolste film aller tijden.

Voor wie het niet meer weet (of nooit geweten heeft): het sciencefictionepos Avatar speelt zich af op Pandora, een dichtbegroeide maan in het Alpha Centauri-stelsel, waar de mens aan mijnbouw doet. Die kolonisatie is een bedreiging voor de lokale bevolking van de Na’vi, boomlange blauwe wezens met grote ogen. Mensen kunnen zich alleen tussen hen bewegen door hun bewustzijn te koppelen aan een ‘avatar’, een op afstand bediend lichaam met menselijk en Na’vi-DNA, zoals met name Jake Sully (een rol van Sam Worthington) er een gebruikt. De film dompelde je grotendeels onder in een bevreemdende wereld van ongerepte, maar bedreigde wouden.

Die ecologische toets speelde volgens Cameron destijds mee in het fenomenale succes van Avatar. ‘Als kinderen houden we vanzelf behoorlijk intens van de natuur, van dieren en het buitenleven. Met het ouder worden vervreemden we daarvan. Bijna elke samenleving op aarde lijdt in meerdere of mindere mate aan een ‘natuurdeficit’. Avatar brengt je terug in die kinderlijke staat van verwondering.’

De kijkers daagden destijds in ongeziene aantallen op voor Avatar, dat uitgroeide tot de succesvolste film aller tijden. In 2019 verdrong Avengers: Endgame de Na’vi even van de eerste plek, maar een geslaagde bioscooprelease in China maakte dat Avatar die vorig jaar heroverde. De film zit ondertussen aan bijna 3 miljard dollar inkomsten.

En dat cijfer zal binnenkort nog eens oplopen: Avatar komt hier ook opnieuw in de zalen. ‘We hebben de film geremasterd in 4K High Dynamic Range, met stukjes aan 48 frames per seconde’, legt Cameron uit. ‘Ik weet dat dit heel onbescheiden klinkt, maar ik ben enorm onder de indruk van de look én de fysieke bioscoopervaring die we kunnen bieden.’

De volgende horde is een groter vraagteken: de film moet een franchise worden die de concurrentie aangaat met Marvel en consorten. Dertien jaar na de oorspronkelijke Avatar – meteen ook zijn recentste bioscooprelease – heeft Cameron eindelijk een sequel klaar: Avatar: The Way of the Water, uit op 14 december. En de derde film, die in december 2024 gereleaset wordt, is al klaar. Vorige week maakte de regisseur bovendien bekend dat de productie van Avatar 4 gestart is. Filmstudio 20th Century wacht dus niet eens af of de grote massa nog zin heeft om te verdwalen in de natuurpracht van Pandora. Heeft Avatar nog impact? ‘Dat zullen we straks merken’, aldus Cameron. ‘Als de mensen al dan niet opdagen voor Avatar 2. ’