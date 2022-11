Voor Special Interest, een dancepunkband uit New Orleans, mag het klinken, botsen én schuren. Derde plaat Endure is een stuiterbal in een kleine kamer waarvoor je je hoofd instinctief in je kraag laat zakken. Het kwartet paart barse no wave aan grimmige industrialelectro, en schuimbekkende postpunk aan primitieve r&b – dat laatste in de atypisch radiovriendelijke single Midnight Legend, waarin Mykki Blanco komt rappen. Te midden van dat door drummachines, forse bassen en slijpschijfgitaren ontketende rumoer vaart frontvrouw Alli Logout uit tegen armoede, ‘nepotistic dumb fucks’ en andere ‘real shit’. Special Interest is even subtiel als een drilboor, maar soms ook straf.

Endure no wave/dancepunk Rough Trade