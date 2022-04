Wat als het in Antwerpen met het ringverkeer of de voor Sint-Juttemis geplande Oosterweelverbinding even vlot vooruit zou gaan als met de garagepunkrock van het Melseelse SONS? Zet die plaat óp, ter inspiratie, want ook op zijn tweede lp doet het kwartet niet aan ballads of ander onnodig gelanterfant. Elke song op Sweet Boy biedt energie te over en de carrosserie daarrond is nooit minder dan degelijk. Wat grijs, dat soms wel: de deunen van de eerste plaathelft blijven moeilijk hangen. Maar vanaf het spannend opgebouwde Another Round raakt het vertrouwen dat SONS met debuut Family Dinner had verworven snel hersteld, en snap je waarom Jack White de groep twee voorprogrammashows aanbood op zijn komende Europese tournee. Pixelated Air galoppeert richting metal en Bike is uw anthem voor een volle Kennedytunnel.

(K.B.)

Sweet Boy punkrock PIAS