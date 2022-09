Bijna tien jaar geleden hield Christopher Taylor zijn eerste ep als Sohn boven de doopvont. The Wheel bevatte al de krijtlijnen van de met druilerige r&b en bleekschetensoul bestoven electronica waarmee hij ten tijde van zijn debuut Tremors (2014) in één adem met James Blake genoemd werd. Op Trust hoor je nog restanten van dat klankenpalet, zoals de sinister sluipende synths van Antigravity, de hol zinderende drumsalvo’s in M.I.A. en de diabolisch gemanipuleerde vocalen in Basis. Toch zijn het hier voornamelijk gedempte piano, akoestische gitaar en ander organisch geritsel die ’s mans falset en de smachtende gospelharmonieën behoedzaam omzwachtelen. Uitgepuurder heeft Sohn nooit geklonken.

Trust soulpop 4AD