Een koffietafelboek over Sofia Coppola: klinkt logisch. Hannah Strong, filmrecensent bij Little White Lies, analyseert het oeuvre van de cineaste in slimme thema’s als ‘onschuld & geweld’ (The Virgin Suicides) en ‘celebrity & exces’ ( Marie Antoinette, The Bling Ring), begeleid door interviews met vaste medewerkers als Kirsten Dunst en vooral heel veel mooie beelden.

Engelstalig, beschikbaar via uw boekhandel