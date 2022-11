Simon Reeve’s South America

Al meer dan 120 landen bezocht beroepsreiziger Simon Reeve voor de BBC. In 2019 begon hij aan de grootste reis uit zijn carrière: Amerika doorkruisen van noord tot zuid. Nadat hij in een eerste reeks al tot in Centraal-Amerika was gereisd, hervat hij zijn tocht nu vanuit Venezuela. Verwacht je in deze vijfdelige reeks niet aan een klassiek toeristisch programma. Liever onderzoekt Reeve welke impact de veranderende wereld heeft op de lokale bevolking. Zo ontmoet hij kleine stammen die hun thuis zien verdwijnen in de Amazone en bezoekt hij een illegale goudmijn waar vrouwen gedwongen worden om goud te delven in ijskoude omstandigheden. Onderweg ontdekt Reeve ook zijn eigen grenzen: na een inval in een drugslab in de Peruaanse jungle moet hij zijn reis staken door een mysterieuze ziekte. De sepsis wordt hem bijna fataal.

Zondag 04.12, Canvas, 21u10