De begin dit jaar overleden Sidney Poitier was in 1963 de eerste zwarte acteur die een Oscar won. En hoewel hij in zijn lange carrière als boegbeeld weleens ‘niet radicaal genoeg’ genoemd werd, was hij in 1967 ook de eerste zwarte in Hollywood die terug mepte toen hij een klap van een witte kreeg. De bewuste scène uit In the Heat of the Night, de film waarin dat gebeurde, wordt bij oudere Afro-Amerikanen als collega-acteur Morgan Freeman nog altijd op gejuich onthaald. Freeman is slechts een van de vele beroemde fans die in Sidney van Reginald Hudlin de lof van hun voorganger zingen, naast onder meer Denzel Washington, Spike Lee, producer van dienst Oprah Winfrey en Halle Berry, die bekent dat ze als klein meisje met hem wilde trouwen. Regisseur Jordan Peele zien we niet, maar die bracht afgelopen zomer zijn eigen eerbetoon door zijn kaskraker Nope op de western Buck and the Preacher (1972) te enten, het compromisloze regiedebuut van Poitier.

