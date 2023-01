Wat zou er gebeuren als je therapeut je nu eens precies zou vertellen wat hij over jou en je issues denkt? Dat is de centrale vraag in Shrinking, een nieuwe comedyreeks geschreven door acteur Jason Segel (How I Met Your Mother) samen met Ted Lasso-scenaristen Bill Lawrence en Brett Goldstein. Segel speelt zelf Jimmy Johns, een therapeut die na de dood van zijn vrouw het breekpunt bereikt. Harrison Ford debuteert op de gezegende leeftijd van tachtig met een grote rol op het kleine scherm als Phil Rhodes, een scherpzinnige, niet al te joviale specialist cognitieve gedragstherapie die onlangs zelf is gediagnosticeerd met parkinson. (Ford heeft overigens een goed gevuld 2023 voor de boeg, met nog een hoofdrol in 1923, een spin-off van westernreeks Yellowstone, en zijn langverwachte comeback als Indiana Jones.)

Vanaf vrijdag 27.01, Apple TV+