Een reconstructie van de totstandkoming van het stuk in The New York Times dat in 2017 Harvey Weinstein ten val bracht en van de MeToo-beweging een orkaan maakte? Begin er maar aan. She Said toont nauwgezet met hoeveel volharding reporters Jodi Kantor en Megan Twohey (goed vertolkt door Zoe Kazan en Carey Mulligan) te werk gingen. Spannende autoachtervolgingen kwamen er niet aan te pas om slachtoffers te vinden met de moed om Weinsteins misbruik aan de kaak te stellen, wel een eindeloze carrousel van verplaatsingen, ontmoetingen, vergaderingen en telefoontjes. Het is een accurate weerspiegeling van journalistiek, maar helaas ook een eentonige. De Duitse regisseuse Maria Schrader is zo gefocust op de feiten dat ze het filmische uit het oog verliest, een fout die het wél beklijvende The Assistant, een fictieve riff op Weinstein, niet maakte.

Maria Schrader met Carey Mulligan, Zoe Kazan, Jennifer Ehle