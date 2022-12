Serial Killer Cinematic Universe

Na het cynische succes van Dahmer: heeft Netflix van seriemoordenaars een franchise gemaakt?

Ietwat in de marge werd er dit najaar een record verbroken op de Nederlandstalige Wikipedia. Van 23 september tot 23 oktober was de meest bekeken pagina van de dag onafgebroken dezelfde, een unicum in de geschiedenis van de online-encyclopedie. De pagina in kwestie: die van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer.

Dat had alles te maken met Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story, een knullig getitelde fictiereeks op Netflix van de hand van Ryan Murphy. ‘Onkijkbaar misselijkmakend’, ‘Bewijs dat de obsessie met seriemoordenaars moet eindigen’, ‘Overbodig’, ‘Cynisch’, ‘De meest exploiterende televisie van 2022’: de recensenten schreven de reeks de grond in. De families van de slachtoffers klaagden dat de makers hen niet verwittigd hadden en noemden Dahmer ‘traumatiserend’ en ‘roekeloos’. Het hield de kijker evenwel niet tegen om massaal te streamen. Dahmer, waarvoor Netflix geen promo of interviews deed, werd de tweede meest bekeken Netflix-reeks van het jaar, na Stranger Things 4. En, zoals de statistieken van Wikipedia laten zien, stopte de fascinatie daar niet.

Popcultuur heeft al langer een ongezonde interesse in true crime en seriemoordenaars, maar in 2022 hadden streamers geen schroom meer om die obsessie ook uit te melken. Twee weken na Dahmer verscheen de docureeks Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes. Een combo die Netflix een maand later herhaalde met The Good Nurse en Capturing the Killer Nurse, respectievelijk een fictiefilm én een docureeks over seriemoordenaar Charles Cullen. In het voorjaar verscheen Conversations with a Killer: The John Wayne Gacy Tapes. Niemand die eraan twijfelt dat er snel ook een fictiereeks over de Killer Clown gemaakt wordt. Meer en meer lijkt Netflix seriemoordenaars als een zogenaamde ‘pre-existing intellectual property’ te behandelen, net zoals Harry Potter of Marvel, die in series, docu’s én films gegoten kan worden, eindeloos veel verhalen oplevert en zichzelf verkoopt, ook zonder promo van de streamingdienst.

Dahmer leek het eindpunt te worden van de dubieuze richting die true crime al een paar jaar aan het uitgaan is, maar het bleek het begin van iets nieuws. Netflix kondigde aan dat er twee nieuwe seizoenen van Monster komen, die ingaan op ‘andere monsterlijke figuren die impact hebben gehad op de samenleving’. ‘Een Serial Killer Cinematic Universe’, zo onthaalden de critici het plan. Dat is niet eens zó gechargeerd.