Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen – begin dit jaar nog Twee zomers op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Hallo allemaal!

Wij hadden een superleuke vakantie. Maar het was echt keiwarm amai, gelukkig hadden we iets heel tofs gehuurd. Pas op, we gingen niet met het vliegtuig. Dat is om de wereld te redden, want mensen beseffen niet dat het dus wel al vijf NA twaalf is. Nee, wij hadden na 20 jaar Ryanair-citytrips en shortski’s plots echt last van vliegschaamte. Schaamte vinden wij ook sowieso echt superbelangrijk. Onze grootouders schaamden zich voor meneer pastoor, onze ouders voor eender welk blijk van emoties en wij nu voor het vliegtuig nemen. Schaamte is leuk! En het lost ook superveel op. We gingen dus met de trein, dat kost wel 18 keer zoveel maar je bent er dan ook pas veel later dus je hoeft je minder dagen te schamen eens je op locatie bent. We moeten nu wel zeggen: het buitenland is echt anders! Waarom kan het niet overal exact zoals bij ons zijn? In Spanje verstaan ze nergens Nederlands en Italianen spreken zelfs geen Engels! Allee! Je zou bijna denken: als het toch is om naar een zee te zitten koekeloeren met je reet in het zand, waarom moet je dan in godsnaam ver reizen?

OMG die landen hadden al niks en nu schiet dat ook nog eens in brand VLAK bij ons hotel, op 40 km.

Omdat we thuis weg willen, tiens! Ons gras is dor, de buren zeggen nooit dag, onze mannen dragen van die korte sokjes die je zogezegd niet ziet en onze vrouwen kunnen niet twerken. Kortom: wegwezen! HAHAHAHA neenee we lachen maar wat HAHAHAHA nog wijn aub nee serieus meer wijn NU.

Enfin, kortom: een zaaalige zomer gehad. Maar in de rest van de wereld was het echt erg! Daar zijn wij heel hard mee bezig, met alles wat buiten Vlaanderen ligt. Wij hadden met de buren een speelstraat georganiseerd om in de plaats van op ons terras eens op de openbare weg wijn te liggen zuipen, en iedereen zei het echt van amaai wat is dat met de wereld en mogen we nog wel kinderen maken en toen zei iemand: we hebben ons kinderen al twee uur niet meer gezien haha! Allee echt lachen toen.

Daar in Afrika ergens in het oosten zeker – hoeveel landen is Afrika eigenlijk, like waarom zelfs? – is het weer hongersnood maar wat moeten we doen? En in Afghanistan is het zo erg dat ze Rudi Vranckx moeten sturen. Maar wij zeggen ook: we drinken al van dat walgelijk Brita-water uit stinkende drinkbussen – wij doen ook maar wat we kunnen. Nee, problemen in de wereld, dan bedoelen we dat het in Spanje en Italië dus nog warmer was dan hier! OMG die landen hadden al niks en nu schiet dat ook nog eens in brand VLAK bij ons hotel, op 40 km. Soms denken wij echt: hoeveel pech kunnen wij hebben???

Wij hebben echt gezegd: eerder dan iets te kopen in het zuiden voor in de winters gaan wij iets zoeken in het noorden voor de zomers. En als we dan toch weg zijn, dan kunnen er direct wat vluchtelingen bij ons logeren zegt! Hahaha! Neenee, neenee. Allee, pas op, jij lacht maar eigenlijk wel een goed idee wat die zijn toch opgegroeid in de warmte en we zouden dat niet te duur maken voor die mensen, wij zijn geen barbaren he. Rap wijn halen nu want we zijn bijna nuchter en omg de SCHAAMTE. Allee, hopelijk hadden jullie ook een keileuke zomer, daag!