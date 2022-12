Alle oplichters die dit jaar op televisie passeerden, gerangschikt naar de omvang van hun scams.

Elizabeth Holmes

Bedrag 700 miljoen dollar

UitThe Dropout (Disney+)

Was de CEO van Theranos, een bedrijf dat zich specialiseerde in een nieuw soort bloedtest en op zijn toppunt 9 miljard dollar waard was. Tot bleek dat de technologie lang niet op punt stond, testresultaten waren vervalst en investeerders misleid. Werd uiteindelijk veroordeeld voor 700 miljoen dollar aan frauduleus binnengehaalde investeringen.

Simon Leviev

Bedrag 10 miljoen dollar

UitThe Tindler Swindler (Netflix)

Deed zich voor als een steenrijke diamantair, zocht zijn slachtoffers via Tinder, begon een relatie met hen en vroeg hen vervolgens om financiële hulp. Zou met zijn amoureuze piramidespel naar schatting voor 10 miljoen dollar hebben opgelicht.

Anthony Strangis

Bedrag 1,6 miljoen dollar

Uit Bad Vegan (Netflix)

Overtuigde zijn vrouw Sarma Melngailis om meer dan 1,6 miljoen dollar uit haar succesvol veganistisch restaurant te halen en naar hem door te sluizen. Beweerde dat hij hen met dat geld onsterfelijk zou maken. Bad Vegan was een heel rare docu.

Saul Goodman

Bedrag 1,16 miljoen dollar

Uit Better Call Saul (Netflix)

Hield zijn meest lucratieve scam voor het laatste seizoen, waarin hij Howard Hamlin zwartmaakte en zo dwong om de Sandpiper-zaak te schikken. Kreeg op die manier zijn aandeel uitbetaald, goed voor 1,16 miljoen dollar. Al had hij dat geld later sowieso gekregen.

Anna Sorokin

Bedrag 275.000 dollar

UitInventing Anna (Netflix)

Deed zich voor als rijke erfgename en lichtte onder het voorwendsel van een kunststichting investeringsbanken, hotels en kennissen op voor in totaal 275.000 dollar. (Vermoedelijk hebben een aantal gedupeerden uit schaamte geen claim ingediend.) Kreeg naar verluidt 320.000 dollar van Netflix voor de rechten op haar levensverhaal.

Twijfelgeval: Adam Neumann

Bedrag 1,7 miljard dollar

UitWeCrashed (Apple TV+)

Was de oprichter van WeWork, dat zich specialiseerde in coworkingspaces. Na een mislukte beursgang daalde de waarde van WeWork van 47 miljard dollar naar 9 miljard. Werd nooit veroordeeld: Neumann stapte op na beschuldigingen van mismanagement. (Zo had hij voor de beursgang 700 miljoen dollar uit het bedrijf gehaald.) Hield een financiële regeling van 1,7 miljard dollar over aan zijn ontslag.

